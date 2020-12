Qui est Noa Lang, le nouvel atout du Club Bruges? Nos consultants décortiquent son jeu

L'international espoirs néerlandais Noa Lang, qui s'est engagé au Club de Bruges le 5 octobre dernier, est en train de faire sa place du côté de la Venise du Nord. Lang est prêté par l'Ajax et sera transféré définitivement au terme de la saison. Formé à Feyenoord et à l'Ajax, Lang, 21 ans, avait fait ses débuts professionnels en 2018 avec le club amstellodamois.

Depuis quelques matchs, il est parvenu à convaincre Philippe Clement de lui faire confiance. Avant le match face au Zénit Saint-Pétersbourg en Ligue des champions, nos consultants Mbaye Leye et Georges Grün ont décortiqué son jeu et ce qu'il apporte aux Blauw en Zwart.

Mbaye Leye: "C'est un joueur qui sait venir dans l'espace et qui est très beau à voir jouer. Je trouve que c'est un joueur intéressant car au niveau technique, il arrive à libérer Vanaken. Quand on ne voit plus Vanaken dans le jeu, on voit un Noa Lang capable de donner des bons ballons. Il n'a pas peur de garder le ballon et sait jouer tranquillement, décontracté. Il fait les bonnes courses, dans l'intervalle ou sur les côtés. Je trouve que c'est un vrai bon choix de l'avoir recruté."

Georges Grün: "C'est un joueur que j'apprécie car il y a très peu de déchets dans son jeu. Le reproche qu'on a pu faire à Bruges en Ligue des champions, c'est qu'il avait beaucoup de déchets techniques. On n'avait plus l'habitude de voir ça. Dernièrement, si Bruges marche moins bien, c'est à cause des déchets. Ce n'est pas normal, mais Lang fait exception dans ce contexte-là. C'est très rare qu'il fasse une mauvaise, un mauvais choix, un mauvais placement. Je trouve qu'il fait preuve de beaucoup de maturité."