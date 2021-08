Radja Nainggolan s'engage pour 2 ans avec l'Antwerp

(Belga) Libéré de son contrat par l'Inter Milan, Radja Nainggolan s'est engagé avec l'Antwerp, a confirmé le Great Old samedi. L'ancien Diable Rouge a signé un contrat portant sur deux saisons avec les Anversois.

Nainggolan, 33 ans, a été formé au Beerschot, club dont il est l'ambassadeur, avant de rejoindre l'Italie et Piacenza, où il a fait ses débuts professionnels en 2007. Trois ans plus tard, le Belgo-Indonésien s'engageait avec Cagliari. Ses performances en Serie A ne passaient pas inaperçues et le 'Ninja' quittait Cagliari pour l'AS Rome en 2014 pour un montant de 15 millions d'euros. Après 203 rencontres jouées en quatre saisons pour le club romain, où il était devenu capitaine à part entière après le départ à la retraite de Francesco Totti. En 2018, Nainggolan quittait la capitale italienne pour l'Inter Milan qui a déboursé 38 millions d'euros pour s'attacher ses services. Le milieu de terrain ne parvenait cependant pas à s'imposer à Milan où il ne jouera que 41 matches en trois saisons. Après deux prêts à Cagliari (2019-2020 et janvier-juin 2021), il est libéré par les Nerazzuri le mardi 10 août dernier. Chez les Diables Rouges, Nainggolan compte 30 caps pour 6 buts marqués. Non-sélectionné par Roberto Martinez pour le Mondial 2018, il annonce dans la foulée sa retraite internationale. Il a joué son dernier match pour la Belgique le 27 mars 2018 lors d'un match amical contre l'Arabie saoudite (victoire 4-0). (Belga)