Raskin risque deux matchs pour l'agression verbale dans le vestiaire

(Belga) Le parquet de l'Union belge de football a géré lundi non pas deux mais trois dossiers en rapport avec le match entre Eupen et le Standard samedi (2-0). Durant la partie, Jérôme Déom (Eupen) et Philippe Zinckernagel (Standard) ont reçu tous deux une carte rouge et risquent une suspension de deux matchs effectifs et un avec sursis. Après la rencontre, Nicolas Raskin (Standard) s'est présenté à deux reprises dans le vestiaire de l'arbitre. Pour cette agression verbale, le parquet a réclamé deux rencontres de suspension.

Zinckernagel a été exclu juste avant la pause pour avoir planté ses crampons dans le tibia de Paeshuyse. Déom a reçu le rouge à la 67e minute, après intervention du VAR, pour une faute à la hauteur du mollet de Fossey. Tant Zinckernagel que Déom risquent aussi une amende de 2.500 euros. Après la rencontre, Raskin s'est rendu "sous le coup de l'émotion" dans le vestiaire de l'arbitre Wesli De Cremer. Là, il n'a pas répondu aux injonctions de l'arbitre de se calmer, a été agressif verbalement et a fini par partir en disant "va voir ta grand-mère". Sur les conseils du staff, Raskin, calmé, est revenu vingt minutes plus tard. Mais durant la conversation "il est redevenu agressif verbalement et a commencé à me faire la morale", peut-on lire dans le rapport de l'arbitre. Le Rouche risque aussi une amende de 2.000 euros. Si les clubs ne sont pas d'accord avec les propositions de sanction, les dossiers seront traités mardi par le Comité disciplinaire. (Belga)