Réduit à dix, le RWDM s'incline en fin de match à Malines

A onze contre dix, Malines n'allait pas tarder à dominer. Patrick Pflücke forçait Theo Defourny à la détente à la 7e minute pour la première grosse occasion du Kavé. C'était finalement là le seul tir cadré de la première période. Les troupes de Besnik Hasi allaient encore alerter le gardien du RWDM, notamment sur une bicyclette de Pflücke (18e) et un tir de Rob Schoofs (35e), sans toutefois cadrer leurs envois.

Après un penalty refusé au RWDM, Malines trouvait finalement le chemin des filets par Pflücke qui ouvrait le score du gauche (72e). Kerim Mrabti marquait lui aussi mais le but était annulé pour une position de hors-jeu (75e).

Alors qu'on se dirigeait vers un partage, Malines fit la décision dans le temps additionnel, Schoofs (90e+6) et Pflücke (90e+8) offrant de justesse la victoire aux Sang et or.