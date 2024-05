Relégué, le RWDM se sépare de son CEO Gauthier Ganaye et des responsables du recrutement

"Ces décisions sont le fruit de la volonté du club et d'Eagle Football de restructurer la cellule sportive et de poser de nouvelles bases pour la saison 24-25 afin de pouvoir performer rapidement en D1B", a précisé le communiqué. "De plus, la direction a rencontré tous les joueurs et les membres du staff de façon individuelle afin d'analyser les causes de la relégation et de pouvoir apprendre des erreurs commises."

Gauthier Ganaye avait rejoint le RWDM à l'été 2023. Il arrivait d'Ostende, où il avait travaillé trois ans, alors que le club venait d'être relégué en Challenger Pro League.