Bruges sort Genk au bout du suspens, découvrez tous les résultats de la Coupe de Belgique

Les 8e de finale de Coupe de Belgique se poursuivaient ce soir. Six matchs au programme : Eupen-Zulte Waregem, Westerlo-OHL, Lommel-Gand, Courtrai-Ostende, Malines-Cercle Bruges et Genk-Club Bruges.

A 18h, Eupen ouvrait le bal face à Zulte Waregem dans la suite de ces 8e de finale de Coupe de Belgique. Cinq autres rencontres se sont déroulées ce soir. La tête d'affiche de cette soirée est sans nul doute le choc entre Genk et Bruges. Au terme d'un match à rebondissement, c'est le Racing Genk qui s'est imposé et sort un des prétendants les plus coriaces. Les supporters en ont eu pour leur argent ce soir car pas moins de 22 buts ont été marqués dans les six matchs, soit une moyenne de presque 4 buts par match !

Les résultats

Eupen 3-2 Zulte Waregem

Westerlo 2-3 OHL

Lommel 0-2 Gand

Courtrai 1-0 Ostende

Malines 2-1 Cercle Bruges

Genk 3-3 Club Bruges (3-5 aux tirs au but)

Eupen, OHL, Gand, Courtrai, Malines et le Club Bruges rejoignent donc Anderlecht en quart de finale en attendant le résultat du match de demain entre le Standard et le Beerschot. Le match sera à suivre en direct sur Club RTL et RTL Play.

Les résumés

Mené 0-2, Eupen s'est finalement imposé en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique de football face à Zulte Waregem sur le score de 3-2, après prolongation. Un doublé de Gano (23e et 36e) pour les Flandriens et un triplé de Prevljak (71e, 81, 94e) pour les Pandas ont animé la rencontre.

Oud Heverlee Louvain a remporté la victoire, 2-3 sur la pelouse de Westerlo, le leader de la D1B, en huitième de finale de la Coupe de Belgique de football. La qualification est tombée dans les ultimes minutes de la rencontre avec deux réalisations louvanistes.

Lommel, dernière équipe de 1B en lice après l'élimination de Westerlo plus tôt dans la soirée, n'a pas su réaliser de miracle à domicile. Les hommes de Peter van der Veen se sont inclinés face aux Buffalos, 0-2, après un doublé de Julien De Sart. Le médian gantois a ouvert le score à la 18e minute et a doublé la marque sur penalty, à la 76e.

Ostende, qui restait sur quatre défaites consécutives en match officiel, n'a pas pu profiter de la Croky Cup pour lancer une dynamique positive. Les Côtiers se sont inclinés au stade des Éperons d'Or à la suite d'un but de Gueye (52e) servi par D'Haene. Selemanie avait manqué un penalty en tout début de rencontre pour Courtrai (4e), mais son échec s'est finalement avéré sans conséquence.

Malines et le Cercle de Bruges ont eu besoin des prolongations pour se départager. Les Malinois ont inscrit le but victorieux de 2-1 à 3 minutes de la fin des prolongations et valident ainsi leur billet pour les quarts de finale. Le Cercle avait pourtant fait le plus dur en ouvrant le score à la 34e minute via Thibo Somers mais Igor De Camargo a rétabli l'égalité à la 66e. Nikola Storm a ensuite délivré son équipe à la fin des prolongations.

Le Racing Genk recevait le Club de Bruges dans le choc de ces 8e de finale. Les Limbourgeois ont failli l'emporter au terme du temps réglementaire mais Charles De Ketelaere a sauvé son équipe de l'élimination et envoyé tout le monde aux prolongations (3-3, 87e). Les prolongations ont surtout été à l'avantage des Limbourgeois qui se sont créé les plus grosses occasions mais la fatigue s'installant, l'intensité à baissé au fur et à mesure. Finalement, les deux équipes auront besoin des tirs aux buts pour se départager, les 120 minutes n'auront pas suffi. Ce sont finalement les Brugeois qui vont l'emporter 3-5.