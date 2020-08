Le CEO de la Pro League appelle à un retour des supporters dans les stades: "Le moment est venu"

La Pro League a repris ses droits le 8 août dernier mais toujours dans des stades vides. Comme pour le secteur culturel, le Conseil national de sécurité réuni ce jeudi suscite beaucoup d'attentes pour le monde du sport. Les clubs des foot veulent le retour des supporters dans les stades.

"Depuis le début de cette crise sanitaire, le football professionnel souhaité mettre en première ligne la sécurité sanitaire", assure ce matin le CEO de la Pro League Pierre François. Il met en avant "la situation économique des clubs professionnels, qui sont aussi des entreprises avec des employés et pas seulement les joueurs", pour justifier un appel au retour du public lors des matchs.

Tests pour les joueurs, masques pour les supporters...

"On parle beaucoup du nouveau contrat télé qui rapporte plus 20 millions d'euros par année, constate le patron de la pro league avant de rappeler que les clubs professionnels ont perdu "24 millions entre mars et juin".

"Culturellement, le football sans les supporters, ce n'est pas le football que l'on connait, que l'on aime et apprécie", ajoute Pierre François. Selon lui les protocoles mis en place "en concertation avec la commission médicale de la fédération et des experts validés à différents niveaux de pouvoir" sont adéquats pour de nouveau garnir les gradins : "Nous pensons qu'avec les précautions que ces protocoles contiennent, notamment les tests de nos joueurs, le port du masque obligatoire dans les tribunes, le respect de bulles, le moment est venu de revoir à la hausse le nombre de spectateurs. En France, ils sont 5.000 dans les stades".