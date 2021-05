Robert Huygens désigné président intérimaire de l'Union belge

(Belga) Robert Huygens a été désigné président intérimaire de l'Union belge. Il occupera ce poste jusqu'à la fin du mois d'août, en remplacement de Mehdi Bayat qui ne se présente pas à sa succession. Ce dernier a fait savoir jeudi qu'il entendait se concentrer sur la présidence du Sporting de Charleroi. L'élection présidentielle est prévue fin août à l'Union belge.

Robert Huygens n'est pas un nom connu du grand public, mais dans le milieu du football bien, et depuis plusieurs dizaines d'années. Il est actuellement membre du conseil d'administration de l'Union belge. Il était auparavant président de la province de Flandre orientale dans l'aile flamande de la RBFA, et membre du comité exécutif. Mehdi Bayat a fait part de sa décision de ne pas rempiler à la présidence de l'Union belge jeudi lors de la présentation du nouvel entraîneur du Sporting de Charleroi, Edward Still. Il a fait savoir aux Diables rouges qu'il ne les accompagnerait pas au prochain Euro (11 juin - 11 juillet). Bayat, 42 ans, était à la tête de l'Union belge depuis juin 2019. Il avait alors succédé à Gérard Linard. Il s'était récemment présenté au comité exécutif de l'UEFA, mais n'avait pas été retenu pour l'un des huit sièges disponibles. (Belga)