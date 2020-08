Roberto Martinez n'a aucun doute sur les succès de Kompany: "Il va réussir comme entraîneur"

Le sélectionneur fédéral Roberto Martinez s'est dit convaincu que Vincent Kompany, qui a mis lundi un terme à sa carrière de joueur pour devenir coach d'Anderlecht, allait réussir dans sa carrière d'entraîneur.

"Je n'ai pas de doute quant à la réussite de Vincent comme entraîneur", déclare Roberto Martinez dans une video diffusée par la fédération. "Cela l'obsède et il atteint toujours ses objectifs. Quand il veut quelque chose, il y arrive. C'est la fin d'un glorieux chapitre comme joueur. Vincent entame maintenant un nouveau chapitre comme entraîneur. Il suit les cours de Pro Licence à la fédération où il aura toujours le support de tous. Je suis convaincu qu'avec son expérience et son intelligence, il va devenir un entraîneur à succès dans les prochaines années, je n'ai aucun doute".

Roberto Martinez n'était pas surpris par la décision de Vincent Kompany. "Je n'étais pas surpris car je savais déjà que cela allait avoir lieu", dit le sélectionneur fédéral. "Mais quand la nouvelle tombe, on est habité par des sentiments contrastés. On se sent tous tristes de plus voir Vincent Kompany avec les Diables Rouges mais c'est le moment de regarder dans le rétro et de se souvenir de tous les services incroyables que Vincent a rendus à l'équipe nationale pendant seize ans. Il a été, et va continuer à être une source d'inspiration. Je retiendrai toujours son engagement envers l'équipe nationale. En Coupe du monde, il a joué quatre matches en douze jours à un niveau incroyable. Je tiens à le remercier pour tout ce qu'il a fait pour les Diables Rouges".

Vincent Kompany a débuté en équipe nationale en 2004, à l'âge de 17 ans. Il a joué son dernier match avec les Diables le 11 juin 2019 face l'Ecosse. Au total, le Bruxellois compte 92 sélections (89 caps) avec les Diables Rouges, pour le compte desquels il a inscrit quatre buts. "Vincent est passé d'un jeune footballeur prometteur d'Anderlecht à un footballeur d'élite, véritable leader dans tous les vestiaires par lesquels il est passé", avance Roberto Martinez. "Son passage à Manchester City coïncide avec la meilleure période de l'histoire du club. Il va encore en inspirer beaucoup".

S'il a disputé deux Coupes du monde, Vincent Kompany n'aura jamais disputé l'Euro. Blessé lors de l'Euro 2016, il pensait prendre part à l'Euro 2020 mais le tournoi a été reporté d'un an à cause de la crise sanitaire. "On ne veut pas perdre des joueurs comme Vincent Kompany", dit Roberto Martinez. "Mais d'un autre côté, c'est normal. C'est un changement de génération comme il y en a tellement dans le football. Il va falloir faire en sorte que le trou laissé par Vincent soit rapidement comblé. Il a placé le rôle de capitaine et de leader à un tel niveau que nous savons vers quoi nous devons tendre pour rester numéro 1 mondiaux".