Romelu Lukaku, premier Diable Rouge à rendre hommage à Vincent Kompany: "Tu vas me manquer, mon frère !"

Romelu Lukaku a été le premier Diable Rouge a saluer Vincent Kompany, qui vient d'annoncer sa retraite pour se concentrer sur son rôle d'entraîneur à Anderlecht. L'attaquant belge a tweeté un petit message à destination de son ami, qu'il côtoie en sélection depuis de nombreuses années.

"Tu as ouvert la voie à tellement d'entre nous ! Tu vas me manquer mon frère, bonne chance !", a écrit l'attaquant de l'Inter Milan, toujours présent quand il s'agit de marquer son soutien à des amis Diables Rouges. Manchester City a lui aussi rendu hommage à son ancien défenseur, affirmant "qu'il n'y aurait plus jamais un joueur comme lui". La Premier League parle de son côté d'un défenseur "iconique" pour parler de Kompany.

"Beaucoup de succès pour ta retraite." "Merci pour tout, capitaine", a simplement partagé son ancien coéquipier à City Pablo Zabaleta. Vincent Kompany a été Diable Rouge à 89 reprises, faisant partie de l'équipe nationale pendant plus de seize ans. "Pionnier. Merci pour tout, capitaine", réagissait-on lundi au sein de la Fédération belge de football.

Le néo-retraité a connu son plus grand succès il y a deux ans, avec une troisième place à la Coupe du monde en Russie. "Un des meilleurs footballeurs belges de tous les temps nous dit au revoir", écrit la Fédération mondiale de football FIFA. "Kompany a aidé la Belgique à atteindre cette troisième place en 2018, son meilleur résultat à ce jour. Félicitations pour cette brillante carrière et bonne chance pour l'avenir à Anderlecht."



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.