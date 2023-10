Saint-Trond arrache la victoire face au RWDM 2-1 après une fin de match folle

La plus belle opportunité de la première période est venue des pieds d'Ito mais sa frappe a trouvé Defourny, qui sortait un bel arrêt (36e).

Le RWDM s'est procuré la première occasion du match avec Jeff-Reine Adélaïde qui a placé son coup-franc juste au-dessus du but de Suzuki (22e), avant que Camara ne trouve les gants de Suzuki (27e).

Le club molenbeekois pensait avoir obtenu un partage in extremis mais Saint-Trond a crucifié les hommes de Caçapa grâce à un but de Daiki Hashioka après un centre de Eric Bocat (90+6e).

Gueye a égalisé en toute fin de rencontre pour les Bruxellois en convertissant un centre et n'a laissé aucune chance à Suzuki (90+4e).

En deuxième mi-temps, la rencontre s'est soudainement animée dans le dernier quart d'heure. Saint-Trond obtenait un pénalty après l'intervention du VAR pour une faute de main de Segovia (79e). Koita s'est chargé de le convertir et n'a laissé aucune chance à Defourny (82e).

Avec ce résultat, les 'Canaris' mettent fin à une mauvaise série et remontent provisoirement à la 9e place et se rapprochent à une unité du top 6. Le RWDM laisse filer les points et reste coincé à la 11e place avec 13 points.

La 12e journée se poursuivra samedi avec Malines qui recevra le Cercle de Bruges à 16h, le déplacement de Charleroi à Eupen à 18h15 avant qu'Anderlecht ne reçoive l'OH Louvain à 20h45.