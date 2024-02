Saint-Trond célèbre son centenaire avec une victoire face à Westerlo

En seconde période, Fatih Kaya s'est procuré une occasion dangereuse mais il n'a pas réussi à remporter son duel avec Bolat, solide sur ses appuis (73e). Saint-Trond a continué de pousser sans pouvoir faire le break, à l'image du tir de Joel Fujita qui a trouvé le poteau de Westerlo (83e).

Ce samedi, le dernier match de la soirée opposera Malines à Courtrai (20h45) alors que plus tôt dans la journée, le RWDM et OHL avaient partagé (1-1).

Dimanche, le Super Sunday s'ouvrira avec le Topper entre le Club Bruges et Anderlecht (13h30) avant La Gantoise-Antwerp (16h00). Plus tard dans la journée, l'Union Saint-Gilloise recevra le Standard (18h30) alors que le duel entre Eupen et le Cercle Bruges clôturera la 27e journée de championnat.