Saint-Trond derrière Suzuki après l'incident raciste : "Tous les Canaris le soutiennent"

Le gardien de but de Saint-Trond, Zion Suzuki, qui participe avec le Japon à la Coupe d'Asie des Nations au Qatar, a été victime de racisme à la fin de la semaine dernière.

Suzuki lui-même a annoncé qu'il acceptait les critiques sur sa performance, tout en demandant que les gens cessent de faire des commentaires sur ses origines. Suzuki a un père ghanéen-américain et une mère japonaise.

Saint-Trond, son club, lui a apporté son soutien. "Tous les Canaris soutiennent Zion. En tant que club de football, nous sommes un exemple de la façon dont des personnes de cultures différentes peuvent former une équipe. Dans notre groupe de joueurs, il y a beaucoup de joueurs locaux, mais aussi des personnes du Japon, d'Afrique ou d'autres pays européens. Ils travaillent très dur chaque jour sur le terrain, mais forment aussi un groupe très uni en dehors. C'est pourquoi nous condamnons les propos racistes et exprimons notre soutien à Zion. Zion est l'un des nôtres", a déclaré David Meekers, président de Saint-Trond.

L'incident s'est produit sur les médias sociaux et le club a voulu répliquer sur la même plateforme. "Les commentaires racistes sont de plus en plus fréquents. Surtout en ligne. La plupart des gens ne sont pas d'accord, mais hésitent à réagir. En tant que club, nous le faisons explicitement. Car le silence n'est pas une option. Ce message a été rapidement partagé par nos joueurs. Le sujet leur tient donc à cœur", a déclaré Bert Stas, directeur marketing du club.