Saint-Trond prend congé de son gardien japonais Daniel Schmidt qui rejoint La Gantoise

St-Trond a annoncé jeudi prendre congé de son gardien Daniel Schmidt, qui a émis le souhait de relever un autre défi. Le Japonais a défendu les buts des Canaris durant quatre saisons et portera désormais les couleurs de La Gantoise.

"Pendant son séjour au Stayen, Daniel Schmidt aura non seulement démontré qu'il est un bon gardien, mais il a également fait preuve d'un dévouement exemplaire et d'une grande ténacité. Il n'était donc pas simplement un joueur, mais aussi un membre de la famille STVV", a déclaré le directeur sportif de St-Trond André Pinto lui rendant hommage.

Daniel Schmidt était dans sa dernière année de contrat et avait demandé au début de la saison de pouvoir relever un nouveau défi. Un passage annoncé au FC Metz avait avorté en septembre. Le STVV avait recruté alors son compatriote Zion Suzuki, 21 ans. "Vu ses états de services, et comme il ne lui reste plus que quelques mois de contrat", St-Trond a accepté de le laisser libre pour un futur transfert mettant fin avec effet immédiat à son contrat.

"Ces quatre saisons à St-Trond sont une période importante de ma vie. Nous avons ensemble relevé de nombreux défis et j'ai pu acquérir de l'expérience pour ma progression personnelle", a remercié aussi Daniel Schmidt.

La Gantoise a ensuite officialisé le transfert du gardien japonais (1m97) qui a signé un contrat jusqu'en 2027. Il est chargé de pallier à l'absence de Paul Nardi, victime d'une fracture à la cheville le 30 novembre dernier en Conference League contre le club ukrainien de Zorya Luhansk (4-1).