Saint-Trond rassure après le départ de Fink: "La copie ne peut égaler l'original"

Le club limbourgeois se dit avant tout reconnaissant envers Fink et son équipe pour la saison passée. Saint-Trond souhaitait également collaborer à plus long terme et a donc proposé un bail de deux saisons l'année dernière. "Cependant, le paysage du football moderne évolue rapidement. Le fait que l'entraîneur ait mis fin prématurément à notre collaboration et tente d'attirer nos joueurs jette une ombre sur ce souvenir positif."

La direction affirme également comprendre que le départ de Fink vers le club rival soit mal vécu. "Mais comme vous le savez, la copie ne peut jamais égaler l'original. En outre, le fait qu'un rival comme Genk essaie d'adopter notre approche montre que nous sommes sur la bonne voie". Selon Saint-Trond, l'équipe n'est plus "le petit frère", mais "un challenger, un tueur de géants, qui met régulièrement le feu au top 6".