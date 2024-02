Saint-Trond se joue 4-1 de La Gantoise

Saint-Trond a dominé La Gantoise 4-1, jeudi, lors de la 23e journée du championnat de Belgique de football. Kahveh Zahiroleslam (47e et 67e) et Aboubakary Koita (84e et 90e+1) ont offert un large succès au STVV, après l'ouverture du score de Pieter Gerkens (34e) alors que les Gantois évoluaient à dix depuis la 30e minute et l'exclusion d'Archie Brown. Saint-Trond se replace dans la course au top-6, alors que La Gantoise, quatrième, concède un troisième match sans victoire.