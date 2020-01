Saison, stage, ambitions: Paul-José Mpoku se confie (vidéo)

Le joueur du Standard Paul-José Mpoku s'est confié sur la première partie de saison du Standard, le stage hivernal en Espagne mais aussi sur les ambitions des Rouches pour la suite du championnat au micro de notre journaliste Emiliano Bonfigli.

La période actuelle est dédiée aux stages hivernaux. Les clubs belges ont en grande partie pris la direction de l'Espagne pour parfaire leur forme avant la reprise du championnat, prévue le 17 janvier. "On est content parce qu'on sort un peu du quotidien", a déclaré Paul-José Mpoku au micro de notre journaliste Emiliano Bonfigli. "Il y a un peu de soleil, ça fait toujours du bien. C'est pour ça qu'on est dans la joie. Et on travaille, donc, c'est très important. Ce stage nous permet de retravailler un peu la base parce que tu t'es un peu arrêté. On travaille ainsi un peu physiquement. On remet le corps en marche et ça fait du bien. Comme je l'ai dit, c'est très bon aussi pour le mental. Tu sors de l'Académie, ça fait du bien. Le soleil fait aussi beaucoup, beaucoup de bien".

Cela permet aussi de se reconcentrer en vue de la deuxième partie de saison. Avec des ambitions du côté rouche: "Ce sont les mêmes: terminer le plus haut possible, assurer les Playoffs I et après aller le plus loin possible (...) Bruges? Oui, ils sont réguliers, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. On ne va pas regarder aux autres équipes. On se regarde nous et on verra le reste".