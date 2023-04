Sans briller, l'Union Saint-Gilloise se défait de Seraing et conserve sa deuxième place

Trois jours après le partage de l'Union à Leverkusen (1-1), en quart de finale aller de l'Europa League, Karel Geraerts a choisi de faire tourner son effectif face à Seraing, dont la relégation est scellée. Boniface, Lazare, Lapoussin, Nieuwkoop et Van Der Heyden ont débuté sur le banc. Lynen n'était pas inscrit sur la feuille de match.

Malgré un effectif remanié, il n'y en aura eu que pour l'Union, en première mi-temps. Adingra (2e) et Teuma sur coup franc (8e) ont lancé les premières attaques bruxelloises, et le but est arrivé peu après le quart d'heure. Adingra a bénéficié d'un ballon mal négocié par la défense serésienne et a fusillé Dietsch a bout portant (1-0, 18e). Le portier s'est ensuite interposé sur une tentative de Teuma, mais le ballon est revenu dans les pieds de Vertessen qui n'a eu qu'à conclure dans le but vide (2-0, 34e).