Sébastien Pocognoli s'exprime après son départ du Standard et remercie... Ricardo Sa Pinto

Le Standard a décidé de mettre fin au contrat de Sébastien Pocognoli ce jeudi. La séparation s'est faite d'un commun accord, précisait le communiqué du Standard où le défenseur était revenu à l'aube de la saison 2017-2018.

Depuis le retour de Michel Preud'homme, le défenseur liégeois n'entrait plus dans les plans des Rouches.

Suite à l'annonce de son départ, Pocognoli a décidé de s'exprimer sur son compte Instagram.

"En dehors du terrain, peu savent combien je me suis investi dans une période compliquée pour le Standard mais ceux qui savent et qui n’ont pas la mémoire courte, pourront en témoigner. Sur le terrain, je n’ai jamais compté mes efforts malgré les douleurs d’une blessure qu’on aura mis du temps à déceler et qui ne m’a pas laissé exprimer toutes mes capacités", a-t-il expliqué.

Après son retour en forme, il assure que des "décisions avaient été prises". "Les derniers mois m’ont mis face à ce que le football a de moins beau, j’ai malgré tout tenté de continuer... pour vous, que je souhaitais retrouver une dernière fois, pour ma famille, mon fils à qui j’ai donné le virus standard, pour moi-même."

A la fin de son message, l'ancien capitaine des Rouches a remercié Ricardo Sa Pinto de lui avoir "donné sa confiance dans sa tâche de capitaine".