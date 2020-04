Ses belles années au Standard, sa plus grosse déception avec les Diables: Pocognoli revient sur sa carrière (vidéo)

Dans une longue interview diffusée en direct sur Instagram, le défenseur de l’Union Saint-Gilloise s'est confié à notre journaliste Emiliano Bonfigli.

Sébastien Pocognoli a vécu une période assez particulière ces dernières semaines. Comme tous les Belges, "Poco" est confiné chez lui depuis la mi-mars. Mais en plus, il a dû se remettre d’une blessure. "Nous essayons de bien gérer le confinement en famille. Nous faisons des choses que nous n’avons pas l’habitude de faire tous ensemble. Cela nous ramène à de belles valeurs de famille. Au niveau sportif, ce n’était pas évident: j’ai commencé ma revalidation au CHU de Liège. Après, tout a fermé et j’ai dû mettre une structure en place pour la revalidation. Ce n’était pas optimal mais vu les circonstances, c’était une très bonne revalidation", explique-t-il.

"Il y a des gens qui sont moins bien lotis que moi"

Il a même pu retrouver le chemin des terrains il y a quelques jours. "J’ai eu la chance de pouvoir accéder à un site. Nous avons respecté les règles évidemment. Ce n’est pas facile mais je ne vais pas me plaindre, il y a des gens qui sont nettement moins bien lotis que moi".

Sébastien Pocognoli s'est engagé avec l'Union Saint-Gilloise cette année, au début du mois de janvier. Il est revenu sur son arrivée dans le club bruxellois. "Cela a été assez rapide. Je voulais reprendre du plaisir, retrouver des sensations et avoir un bon projet. J’ai été séduit par les dirigeants: ils ont une bonne vision, cela me correspond bien".

Durant cette interview, le défenseur est aussi revenu sur ses passages au Standard. Si ses derniers mois en "Rouche" ont été plus difficiles, Pocognoli garde de très bons souvenirs. "J’ai eu deux périodes au Standard (NDLR : janvier 2010-janvier 2013 et juillet 2017-janvier 2020). Avec Dominique D’Onofrio, on a gagné la Coupe lors de mon premier passage (NDLR : en 2011). Lors de mon deuxième passage, j’ai gagné une deuxième Coupe et on a fait une belle remontada dans les play-offs. C’était une belle année".

"Je méritais d’être à la Coupe du monde"

En équipe nationale, Sébastien Pocognoli (13 caps avec les Diables Rouges) a aussi vécu des beaux moments. "Je n’ai pas participé à une grande compétition avec les A. Mais j’étais présent lors de la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2014. C’était magnifique, j’ai pu participer à plusieurs matchs", raconte Pocognoli. Malheureusement pour lui, il ne s’est pas envolé vers le Brésil avec les Diables. "Je méritais d’y être, je sortais d’une bonne saison avec Hanovre. C’était une grosse déception".

Vous pouvez voir l’intégralité de l’interview de Sébastien Pocognoli via le lien ci-dessous.