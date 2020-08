Sinan Bolat, libre de tout contrat, retrouve un grand club en Jupiler Pro League

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à l'Antwerp au terme de la défunte saison, Sinan Bolat a trouvé un point de chute. Le gardien international turc, 31 ans, a signé un contrat de deux ans à La Gantoise, où il va retrouver Laszlo Bölöni, son entraîneur lors des trois dernières saisons au Great Old.



Sinan Bolat a débuté sa carrière à Genk (2006-2008) avant de prendre la direction du Standard (2008-2013). Il a ensuite tenté sa chance à l'étranger, portant les couleurs du FC Porto (2013), de Kayserispor (2014) et de Galatasaray (2014-2015). Après un passage au Club Bruges (2015-2016) et au club portugais du Nacional (2016-2017), il a mis le cap sur Anvers. Chez les Buffalos, Bolat aura pour concurrents Davy Roef et Colin Coosemans. La Gantoise a très mal débuté la saison avec trois défaites de rang. Le technicien danois Jess Thorup en a d'ailleurs fait les frais, limogé après la 2e journée. L'arrivée de Bölöni n'a pas suffi à inverser la tendance. En effet, La Gantoise a été battue 1-0 à l'Antwerp la semaine dernière et tentera d'inverser la tendance dimanche contre Malines.