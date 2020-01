Soulier d'Or - Ruslan Malinovskyi en tête des votes après le premier tour, Vanaken troisième

(Belga) Ruslan Malinovskyi figure en tête à l'issue du premier tour de votes du Soulier d'Or, dont le 66e gala se tient mercredi à Puurs. L'Ukrainien, l'un des fers de lance de Genk, champion de Belgique, a totalisé 220 points. Il devance un autre joueur de Genk lors de la saison passée, Leandro Trossard (191).

Malinovskyi et Trossard ont depuis quitté Genk, respectivement pour l'Atalanta et Brighton, et ne pourront pas prendre de point lors du second tour. Hans Vanaken (Club Bruges), tenant du titre et l'un des favoris de cette 66e édition, est troisième avec 116 points. Dieumerci Mbokani (Antwerp), qui pourrait être son principal concurrent, est sixième (32 points). (Belga)