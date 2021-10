Après le match nul du Standard contre Courtrai ce samedi, le directeur général du Standard de Liège, Alexandre Grosjean, s'est exprimé sur quelques sujets chauds de son club.

Le dirigeant se veut clair et ne cherche pas à minimiser les problèmes que rencontre le Standard. "Aujourd’hui la situation du Standard est délicate à tous les niveaux", déclare-t-il au micro de la RTBF. On a donc besoin de nos supporters et c’est pour ça que j’insiste sur le fait qu’ils répondent présents. Voir des interviews où l’on sent qu’il y a des manœuvres de déstabilisation du Standard, ça c’est dérangeant. Ce n’est pas comme ça qu’on soutiendra le Standard. En voyant ce genre de manœuvres, on peut légitimement se poser la question 's’agit-il vraiment là de supporters qui s’expriment de la sorte pour aider le club?' Si vous voulez aider le club, ce n’est pas de cette façon-là qu’il faut s’exprimer", s'exclame le dirigeant liégeois.

"On a des difficultés sportives et on a des difficultés financières inhérentes notamment à la crise du Covid et à d’autres éléments", poursuit-il encore. "Bruno Venanzi est en recherche de partenaires et d’investisseurs. Tous ces éléments-là, mis bout à bout, font qu’on doit mener de front plusieurs dossiers."

Je remercie les supporters

Depuis un petit temps, les supporters du Standard font part de leur mécontentement du manque de résultat sportif de leur équipe et certains réclament même le départ de la direction. "Je comprends le ressenti des supporters", répond le CEO du Standard. C’est extrêmement compliqué pour eux de continuer à soutenir leur équipe. Je les remercie donc d’être présents comme aujourd’hui par exemple. Les calicots sont des messages qui sont parfois difficiles à lire ou recevoir. Mais on doit assumer en tant que direction du Standard, un club qui a une histoire importante dont les supporters font partie. Je défendrai toujours la position des supporters à cet égard-là."

Comme une éclaircie dans le brouillard, Alexandre Grosjean veut adresser un message aux supporters en leur confirmant que des pistes sont en cours afin de ramener des fonds supplémentaires dans le club. "Je peux confirmer que Bruno Venanzi avance sur plusieurs dossiers en même temps. Il est serein et il me rassure sur une augmentation de capital qui pourra se faire au travers d’un partenariat futur. Je ne peux pas en dire plus à l’heure actuelle. C’est un dossier qui suit son cours."