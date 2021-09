Standard-Anderlecht 0-1: Premier changement, la deuxième mi-temps commence fort

Le Standard reçoit son grand rival anderlechtois ce soir pour la 8e journée de Pro League. Les enjeux sont de taille : le Standard veut garder le contact avec le haut du classement et Anderlecht ne peut pas se permettre de perdre sous peine de stagner dans le ventre mou du championnat.

LE MATCH:

49': Décidément, Joao Klauss a faim de but ! Le Brésilien tente une frappe des 35 mètres qui passe un petit mètre au dessus de la cage de Van Crombrugge.

47': GROSSE OCCASION pour le Standard ! Joao Klauss reprend un centre qui lui était superbement délivré mais l'attaquant ne cadre pas. Le public pousse et soutient son équipe !

45': Vincent Kompany a remplacé Sergio Gomez par Mykhaïlytchenko. L'Espagnol avait reçu un carton jaune en première mi-temps, Kompany ne prend aucun risque.

La première période aura été bien remplie si on compte la carte rouge, le but et les deux cartes jaunes mais le contenu proposé laisse les supporters sur leur faim.

Samuel Bastien: "La carte rouge nous a fait du mal mais on en veut pas du tout à Al Dahkil, il est jeune et on va se battre pour limiter la casse même si on souffre d'être à 10."

45': MI-TEMPS. Anderlecht mène 0-1 grâce à Lior Rafaelov et a bien fait tourner le ballon pour fatiguer les Liégeois. La seconde période s'annonce animée !

43': Le corner est bien donné mais repoussé par la défense, le ballon fini au dessus du but de Bodart après une frappe lointaine. Anderlecht, malgré sa large domination n'arrive pas à se montrer très dangereux.

42': Gavory, bien pressé par El Hadj sort le ballon en corner. Le public n'est pas content, le défenseur devait mieux faire.

39': LE STANDARD EST TOUJOURS LÀ ! Un perte de balle anderlechtoise au milieu de terrain lance une contre attaque liégeoise. Malheureusement pour les liégeois, Muleka rate complètement sa frappe. Tout est à refaire.

37': Joao Klauss écope d'une carte jaune après une légère faute sur Sergio Gomez. Pour être honnête, l'Espagnol en rajoute mais obtient ce qu'il cherchait.

34': Anderlecht fait tourner le ballon dans tous les sens. Les stats de possession n'ont pas encore été publié mais les chiffres seront très à l'avantage des Mauves. Les joueurs du Standard se fatiguent à courir sans arrêt après le ballon.

31': À la mi-temps, les deux équipes reprennent leur souffle et le ballon ne quitte plus le centre du terrain. Les Anderlechtois ont remporté 65% des duels dans ces 30 premières minutes

28': Corner pour le Standard. Il est bien donné mais le ballon n'est pas cadré à la reprise. Les Rouches n'ont pas du tout l'intention de baisser les bras et Hugo Siquet harangue les supporters pour avoir plus de bruit et de soutien.

27': La rouge n'est pas loin pour Harwood-Bellis qui envoie Klauss au sol après un duel bien emmêlé.

23': CARTON JAUNE. Harwood-Bellis prend un carton jaune pour une faute de main, c'est déjà le deuxième anderlechtois qui reçoit un carton ce soir. Les deux équipes vont peut être finir le match à 10 de chaque côté.

21': Yari Verschaeren est en pleine forme ce soir. L'Anderlechtois fait très mal aux défenseurs Rouges avec sa vitesse et ses dribles.

19': Les Standardmen se battent sur tous les ballons mais leur infériorité numérique fait mal et les Mauves se rapprochent de plus en plus des cages d'Arnaud Bodart.

15': OH LA PARADE ! Le corner est bien donné, Arnaud Bodart repousse le ballon sur sa ligne !

14': QUELLE ACTION !! Anderlecht est passé tout prêt de doubler la mise, la défense liégeoise sort le ballon en corner mais est en difficulté.

12': BUUUT ! Rafaelov ouvre le score après s'être infiltré dans le rectangle liégeois. Anderlecht mène au score et a l'avantage du nombre, le Standard va devoir se surpasser.

8': Le coup-franc suite au carton rouge atterri dans le mur et le Standard part en contre à toute vitesse ! Sergio Gomez commet la faute pour stopper Bastien, carte jaune pour l'Espagnol. Le match s'emballe !

6': CARTE ROUGE pour Al Dahkil qui a raté un contrôle, offrant une occasion énorme à Verschaeren. Le défenseur légeois a préférer commettre la faute que de laisser filer l'Anderlechtois.

4': Le Standard hérite d'un premier corner qui ne donnera rien.

3': Les supporters liégeois donnent de la voix et font honneur à leur réputation. Sur le terrain, pas de grosses prises de risque ni d'un côté ni de l'autre. Les premières minutes servent de round d'observation.

0': L'arbitre siffle le coup d'envoi, c'est parti !

0': Avant la rencontre un vibrant hommage a été rendu à Wilfried Van Moer, légende du club liégeois qui est décédé le 24 aout dernier.

Les Ultras du Standard sont bien de retour et sortent le grand jeu pour le premier Clasico post Covid.

Le choc de cette 8e journée de championnat est sans nul doute le Clasico entre le Standard et Anderlecht. Les Rouches vont tenter de suivre le rythme des équipes du haut de classement en remportant une victoire qui les pousserait à la 3e place tandis que les Mauves ont l'obligation de gagner pour ne pas se faire distancer de trop par leurs adversaires du jour.

Les réactions des supporters sont mitigées par rapport aux équipes alignées.

LES COMPOS

Le Standard est la première des deux équipes à dévoiler ses cartes. Mbaye Leye a choisi de titulariser Arnaud Bodart dans les buts et de mettre devant lui une défense composée de Siquet, Al-Dakhil et Gavory.

La composition du Standard : Bodart, Siquet, Al-Dakhil, Gavory, Nkounkou, Cimirot, Raskin, Bastien, Amallah, Klauss et Muleka.

Les Mauves, de leur côté, aligneront une équipe composée de Van Crombrugge, Murillo, Hoedt, Harwood-Bellis, Gomez, Olsson, Rafaelov, Verschaeren, Ait el Hadj et Kouamé.