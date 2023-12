Standard et Charleroi se quittent dos à dos dans le derby wallon

Standard et Charleroi se sont quittés dos à dos 0 à 0 pour le compte de la 18e journée du championnat de Belgique de football samedi à Sclessin dans un derby wallon très pauvre en occasions de but.

La première mi-temps n'a accouché d'aucun tir cadré ou dangereux pour l'un et l'autre des gardiens. Felice Mazzu a cependant dû enregistrer la blessure à la cuisse en fin de première période du Suisse Stefan Knezevic touché à l'arrière de la cuisse gauche remplacé par Jules Van Cleemput à la 43e.

Suspendu, Isaac Price manquait à l'appel du côté du Standard et Carl Hoefkens effectuait ses premières modifications en match avec un triple changement à l'heure de jeu. Balikwisha, Vanheusden et Djenepo cédaient leur place à Çanak, Bope et Ohio.

Mazzui lui répondait. Nkuba, Mbenza et Heymans sont montés au jeu à la 71e pour Rogelj, Guiagon et Benbouali du côté de Charleroi.

Dewaele remplaçait ensuite Fossey, sonné, à la 78e dans les rangs du Standard. Dans la foulée, à la 84e, Alzate se tordait la cheville gauche et devait aussi sortir (pour Sowah).