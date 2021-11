Ce samedi soir, sur le coup de 20h45, le Standard reçoit Eupen dans le cadre de la 15e journée de championnat. Actuels 14e de Pro League avec 17 points, les Rouches essayeront de se rapprocher des Pandas (7e, 21 points). Cela devra passer par une victoire à domicile, chose que le Standard n'a plus réalisé en championnat depuis le 20 août (victoire 1-0 contre Ostende).

"Il ne faut pas en faire une fixation, mais notre bilan comptable à domicile est extrêmement pauvre. On doit retrouver nos couleurs à Sclessin et cela passe par une rage supplémentaire", a déclaré Luka Elsner en conférence de presse.

En place depuis 40 jours, le coach liégeois voit les choses s'améliorer au sein de son effectif et espère que les efforts seront récompensés sur le terrain. "On sent qu’il y a une bonne connexion entre les joueurs et que la structure prend forme, mais maintenant c’est à nous de rentabiliser ça, en commençant par un premier résultat positif contre Eupen."

"D’ici la fin de l’année, on aborde une période clé", prévient encore Elsner. "On doit retrouver une position qui peut nous servir de tremplin pour la deuxième partie de saison."