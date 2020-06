Standard: le successeur de Michel Preud'homme annoncé demain/mercredi

Michel Preud'homme a annoncé dans une vidéo diffusée lundi qu'il allait quitter son poste d'entraîneur du Standard de Liège en vue de la saison prochaine. Il va toutefois rester au sein du club liégeois, où il continuera de porter la casquette de vice-président.

Son successeur n'a pas encore été nommé, mais il pourrait que ce soit le cas demain/mercredi, selon la DH et SudPresse. "Le Standard tiendrait déjà son nouveau coach depuis près de deux semaines", avance notamment la DH.

Dans la vidéo d'hier/lundi, il en avait dressé le profil idéal. "J'ai commencé à analyser des entraîneurs, leur football et leur philosophie. J'ai même parlé à certains pour préparer l'avenir. Il doit s'inscrire dans la philosophie du club. J'ai recherché des coachs capables de donner ce que nous attendons et que nous sommes habitués à voir au Standard. Mais il doit aussi être capable de supporter la pression. Car on peut avoir de très bons entraîneurs qui vont couler sous la pression, pas seulement celle du public mais aussi de la presse".