Standard: Mbaye Leye prolonge l'aventure

Le Standard de Liège et Mbaye Leye ont décidé de poursuivre leur collaboration au-delà de cette saison. C'est l'annonce faite vendredi par le club liégeois qui prolonge ainsi le contrat de son entraîneur, sans en préciser la durée.

"Incarnant les valeurs de passion, de fierté et de ferveur si chères à notre club et à ses supporters, Mbaye s'inscrit pleinement dans notre projet sportif actuel et continuera le travail entamé depuis janvier avec Patrick Asselman, également reconduit", peut-on lire dans le communiqué du club.

Mbaye Leye était en effet revenu à Sclessin au Nouvel An pour remplacer le Français Philippe Montanier sur le banc des Rouches.

Arrivé l'été dernier, Philippe Montanier, 56 ans, avait été limogé après la défaite 1-2 contre Saint-Trond, quittant Sclessin avec un bilan de 10 victoires, 8 partages et 10 défaites, toutes compétitions confondues.

Mbaye Leye, 38 ans, a joué au Standard de 2010 à 2012, remportant la Coupe de Belgique en 2011. L'ancien international sénégalais, qui a porté le maillot de cinq autres clubs belges (Zulte-Waregem, La Gantoise, Lokeren, Eupen et Mouscron), était devenu T2 de Michel Preud'homme en juin 2019. Il avait quitté le Standard en juin 2020 après l'arrivée précisément de Philippe Montanier.

Le Standard va disputer les Playoffs II, désormais appelés 'Europe Playoffs', avec comme enjeu un ticket pour le 2e tour préliminaire de la nouvelle Conférence League, troisième compétition européenne. Le KV Ostende (27 pts), le Standard (25), La Gantoise (25) et le KV Malines (24) vont se le disputer.

Battu en finale de Coupe de Belgique le week-end précédent, le Standard a assuré vouloir batailler jusqu'au bout pour obtenir ce dernier strapontin européen. Il tentera de se mettre sur de bons rails dès samedi soir lors de son déplacement à Ostende.