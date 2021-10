Standard: qui va succéder à Mbaye Leye? Plusieurs noms cités

Mbaye Leye n'est plus l'entraîneur du Standard de Liège depuis ce lundi. L'entraîneur sénégalais de 38 ans a été remercié officiellement par le club de Jupiler Pro League. Cette décision intervient trois jours après la défaite de l'équipe à Malines en championnat (3-1), la 3e consécutive et la 4e lors des cinq derniers matches. Le Standard n'est que 12e au classement après dix journées de championnat avec 13 points, dont à peine 3 récoltés sur les quinze derniers mis en jeu.Ses adjoints Patrick Asselman (T2) et Eric Deflandre (T3). Les entraînements seront assurés par Geoffrey Valenne, Kevin Caprasse et Réginal Goreux dans l'attente de la nomination du nouveau coach.

Concernant le nom du futur entraîneur, plusieurs noms ont été cité ces dernières heures. En haut de la liste, on retrouve Marc Wilmots. L’ancien sélectionneur des Diables n'a pas caché son envie d'un jour devenir le T1 à Sclessin.

Comme nous l'évoquions le week-end dernier, Will Still, entraîneur adjoint à Reims, est pressenti pour rejoindre le staff des Rouches. Mais en tant que T1 ou T2?

Ce mardi, nos confrères de la DH ont sorti deux autres noms: Sabri Lamouchi et Bernd Storck. Les deux entraîneurs avaient été sondés ces dernières années sans que ces dossiers puissent se concrétiser pour des raisons essentiellement financières. Des coaches actuellement libres et qui seraient, selon la DH, intéressés par le poste.