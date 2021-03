Bonne nouvelle pour le Standard: Zinho Vanheusden a déjà recommencé à courir sur terrain

Le jeune défenseur du Standard Zinho Vanheusden, victime d'une entorse du genou droit en novembre 2020, a déjà recommencé à courir sur terrain.

Vous vous rappelez sans doute de son cri...

Le 1er novembre 2020, Zinho Vanheusden était victime d'une entorse du genou droit dimanche contre le KV Ostende. Longtemps resté au sol, le défenseur du Standard avait été évacué sur civière à la 23e minute, en pleurs. Le lendemain, le verdict tombait: 6 mois d'absence.

Quatre mois plus tard, les cris et les pleurs ont été remplacés par des sourires. Le jeune Diable Rouge a repris la course sur terrain. Il est dans les temps par rapport à son programme de rééducation, et il pourrait peut-être à nouveau porter le maillot des Rouches cette saison. Lors des Playoffs I?