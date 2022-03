Steeven Willems libéré par Charleroi après neuf ans de bons et loyaux services

(Belga) Le défenseur central Steeven Willems n'est plus un joueur de Charleroi. Le club et le Français de 31 ans, Carolo depuis 2013, ont rompu à l'amiable le contrat qui les liait jusqu'en fin de saison. Le Sporting l'a annoncé mardi sur son site officiel.

Willems est arrivé au Mambourg à l'été 2013 en provenance de Lille. Depuis lors, il a porté la vareuse zébrée à 158 reprises, marquant 3 buts et délivrant 4 assist. Il n'a plus joué depuis le 9 janvier 2021. Victime d'une blessure au tendon d'Achille, il n'est pas parvenu à revenir au plus haut niveau. "Après ces neuf années passées à vos côtés, je peux vraiment dire aujourd'hui que je suis devenu un vrai Carolo. C'est d'autant plus difficile pour moi de vous dire au revoir, car je suis vraiment très attaché au Club, à vous", a écrit Steeven Willems dans une réaction publiée par le club. "J'ai beaucoup de déception quant à cette dernière saison, à mes objectifs personnels non-atteints, ou encore à la façon dont cela se termine pour moi au Sporting? Mais comment oublier toutes ces merveilleuses années passées à vos côtés." (Belga)