Steven Defour n'est plus l'entraîneur de Malines. Le club de Jupiler Pro League en a fait l'annonce jeudi par un communiqué.

Le départ de Defour a été officialisé deux jours après la défaite de Malines contre le pensionnaire de Nationale 1 Knokke (1-1, 5-4 aux t.a.b.) en Coupe de Belgique. En championnat, le KVM n'a plus gagné depuis le 2 septembre et n'a empoché qu'un point sur les six derniers matches. Il occupe actuellement la 14e place du championnat avec 11 unités.