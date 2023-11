Steven Defour n'est plus l'entraîneur de Malines. Le club de Jupiler Pro League en a fait l'annonce jeudi par un communiqué.

Le départ de Defour a été officialisé deux jours après la défaite de Malines contre le pensionnaire de Nationale 1 Knokke (1-1, 5-4 aux t.a.b.) en Coupe de Belgique. En championnat, le KVM n'a plus gagné depuis le 2 septembre et n'a empoché qu'un point sur les six derniers matches. Il occupe actuellement la 14e place du championnat avec 11 unités.

La décision est sortie d'une concertation entre le club et Steven Defour. "Tout le monde a mis l'intérêt du club au premier plan, Steven le premier. Nous lui en sommes très reconnaissants", a expliqué le communiqué. "Nous avons cherché ensemble la meilleure manière de mettre fin aux mauvais résultats sportifs. Le club et l'entraîneur ont décidé qu'il valait mieux se séparer. Nous remercions Steven pour son dévouement et son professionnalisme en tant que T1. Son attitude témoigne d'un grand respect pour le club."