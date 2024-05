Suspendus, Hayen et Riemer sont interdits de terrain pour fêter le titre

Nicky Hayen et Brian Riemer, les entraîneurs du Club Bruges et du RSC Anderlecht, n'ont pas le droit d'entrer sur le terrain après le coup de sifflet final des rencontres de dimanche. Leur suspension du week-end dernier ne leur permet d'être présents qu'en tribune et dans les vestiaires, après le match. L'entraîneur Stijn Stijnen du Patro Eisden Maasmechelen avait déjà reçu une suspension similaire.

Hayen et Riemer ont tous deux été suspendus dimanche au Lotto Park lors de la rencontre entre le RSCA et le Club (0-1). Ils n'ont pas pu faire appel et devront donc suivre leur match décisif respectif depuis les tribunes. La communication avec le banc de touche est interdite et un délégué de match surveillera de près les faits et gestes des deux entraîneurs.

Après le match, ils sont autorisés à pénétrer dans les vestiaires, mais la zone technique et le terrain lui-même sont interdits d'accès selon le règlement. Les autorités disciplinaires avaient appliqué la même sanction à Stijn Stijnen, l'entraîneur du Patro. Après avoir reçu un carton rouge pendant un match, il est retourné sur le terrain après le coup de sifflet. En appel, cela lui a valu une suspension d'un match avec sursis et une amende de 250 euros.