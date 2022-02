Sven Swinnen va assurer l'intérim à la tête d'Helmond Sport jusqu'à la fin de la saison

(Belga) Sven Swinnen, responsable de la formation au KV Malines, va assurer l'intérim à la tête d'Helmond Sport, club de 'eerste divisie', la D2 néerlandaise. Les deux clubs, qui sont partenaires, l'ont annoncé lundi. "Sven Swinnen et Dylan Malicheff passent temporairement de nos jeunes à l'équipe de deuxième division néerlandaise", a précisé Malines dans un communiqué.

Helmond Sport a décidé, lundi, de placer en "non-actifs" l'entraîneur Wil Boessen et son assistant Frank van Kempen. Swinnen a été entraîneur adjoint de l'équipe première de Malines pendant neuf ans, assurant un intérim de trois matchs à la tête de l'équipe. Depuis 2020, il s'occupe des jeunes du club. En parallèle, il a été impliqué dans le projet de collaboration avec Helmond Sport en tant que coordinateur. Cinq jeunes du KV ont été prêtés à Helmond Sport cette année. Dylan Malicheff, entraîneur adjoint de l'équipe espoirs, rejoint également Helmond Sport. Helmond Sport occupe la 19e et avant-dernière position de la D2 néerlandaise avec 21 points et reste sur six matchs sans victoire (quatre défaites et deux partages). (Belga)