Tajon Buchanan quitte le Club Bruges pour l'Inter Milan

Buchanan, 24 ans, était arrivé à Bruges en janvier 2022 en provenance de New England en MLS, la ligue nord-américaine de football. Au total, il a joué 67 rencontres pour les 'Blauw & Zwart', compilant 5 buts et 12 assists. Au terme de ses six premiers mois, il a été champion de Belgique avec le Club.

International à 35 reprises (4 buts), il a fait partie de la sélection du Canada qui a participé à la dernière Coupe du monde. Les Canadiens n'avaient pas pris le moindre point dans le groupe de la Belgique avec notamment une défaite 1-0 face aux Diables Rouges.