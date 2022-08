Teddy Teuma lance le derby: "On aura à coeur de défoncer Mazzu"

Un derby reste un derby, même lorsqu'on a vécu un compte de fée avec le coach de l'adversaire.

Après la victoire de l'Union face à Courtrai ce week-end, Teddy Teuma, capitaine et milieu de terrain des Unionistes, avait déjà en tête le derby très attendu du week-end prochain face à l'autre club bruxellois, le Sporting d'Anderlecht. Passé d'un club à l'autre cet été, Felice Mazzu, désormais coach des Mauves, sera bien sûr au centre de toutes les attentions.

Puisqu'aucun des deux clubs ne jouera de match de championnat d'ici le derby, (Anderlecht ayant eu droit à une pause car le club disputait son barrage pour la coupe d'Europe dans la semaine) après le match face aux courtraisiens, le capitaine s'est donc permis de déjà lancer les hostilités.

"Ce sera un vrai derby. On a rien contre Mazzu... mais on aura à cœur de le défoncer", a rigolé le milieu de terrain. "J'ai énormément de respect pour Felice et j'en aurai jusqu'à la fin de mes jours", a cependant précisé le joueur maltais.