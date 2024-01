Toby Alderweireld : "2023 a été une année exceptionnelle"

"C'est une soirée fantastique, pour moi mais aussi pour le club. J'étais cité comme favori mais j'ai été soulagé quand j'ai entendu mon nom. J'ai repensé à toute ma carrière. C'est sans aucun doute la cerise sur le gâteau", a dit Toby Alderweireld, qui succède au gardien du FC Bruges Simon Mignolet au palmarès.

Toby Alderweireld, auteur du doublé Coupe-championnat et vainqueur de la Supercoupe avec l'Antwerp, a été élu avec 647 points devant les Unionistes Cameron Puertas (278 points) et Mohamed Amoura (226 points). Il a aussi remporté jeudi le prix du But de l'année pour son but qui a offert le titre à l'Antwerp.