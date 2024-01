Toby Alderweireld favori pour succéder à Simon Mignolet au palmarès du Soulier d'Or

Alderweireld, 34 ans, symbolise plus qui quiconque le triomphe de l'Antwerp, qui avait réussi le doublé Coupe-championnat au printemps dernier. L'ancien Diable Rouge avait d'ailleurs offert le titre au Great Old en inscrivant un but autant décisif qu'historique dans les derniers instants de la dernière journée des playoffs.

Alderweireld est d'autant plus favori que ses principaux concurrents n'ont pas évolué une année entière en Jupiler Pro League. C'est le cas de Mike Tresor, vice-champion de Belgique avec Genk et élu Footballeur Pro en juin mais parti à Burnley à l'intersaison. L'Union Saint-Gilloise a été au taquet tout au long de 2023, mais a vu ses stars Victor Boniface et Teddy Teuma quitter le Parc Duden à l'été, tandis que Mohamed Amoura et Cameron Puertas n'ont eux brillé que durant le second tour de scrutin.

Ce sera aussi la huitième édition du Soulier d'Or féminin. Tessa Wullaert a remporté le trophée à trois reprises, un record (2016, 2018 et 2019) et est citée comme favorite pour succéder à Nicky Evrard.

Jeudi seront aussi remis les prix de l'Espoir de l'année, d'Entraîneur de l'année et du Meilleur Belge à l'étranger.