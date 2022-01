Toronto a recruté Lorenzo Insigne grâce à... une recherche sur internet

Si Dries Mertens va probablement quitter le navire napolitain en juin, pour son comparse d'attaque Lorenzo Insigne, c'est déjà signé. L'ailier italien de 30 ans va rejoindre la franchise de Toronto, qui évolue en MLS, à la fin de la saison.



Bill Manning, le président du club, interrogé par sasktoday.ca à propos de ce magnifique coup, a avoué avoir repéré l'international italien sur le site spécialisé Transfermarkt, juste après la campagne victorieuse des italiens à l'Euro. "Je me suis rendu sur Transfermarkt et j'ai regardé du côté de la sélection italienne les joueurs qui pouvaient bientôt se rapprocher de la fin de leur contrat", explique Bill Manning. "Insigne faisait parti de ces joueurs. J'ai alors écrit une liste de joueurs de classe mondiale susceptible de nous rejoindre, et Lorenzo était en tête de cette liste".





Et visiblement, cette technique 2.0 fonctionne bien puisque l'italien n'a pas hésité longtemps avant de donner son accord pour rejoindre le Canada. "Il sera un de ces joueurs qui donnent envie aux gens de venir le voir", a ajouté le président canadien.