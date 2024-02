Toujours pas de victoire en 2024 pour Genk, tenu en échec à Malines

Malines et Genk se sont neutralisés (1-1) dimanche, lors de la 25e journée de Jupiler Pro League à Malines. Les Limbourgeois, sixièmes avec 37 points, n'ont pas encore connu la victoire en cinq matches de championnat disputés en 2024.

À l'inverse, en bonne forme récemment (10 points sur 12 possibles en 2024), Malines a débuté le match avec des intentions offensives mais a manqué de précision dans les 30 derniers mètres, à l'image de tentatives non cadrées de Bill Antonio (5e), Kerim Mrabti (20e) ou Rob Schoofs (26e).

Genk, sans idées et dépossédé du ballon, a pourtant ouvert le score sur un coup-franc excentré de la droite. Le ballon a touché plusieurs têtes limbourgeoises et s'est même écrasé sur le poteau mais Toluwalase Arokodare a bien suivi pour pousser le ballon au fond des filets (32e). Juste ensuite, Bryan Heynen a manqué la balle de break à la suite d'une combinaison (37e). Malines n'a pas baissé les bras et a presque immédiatement égalisé, Mrabti déviant subtilement un centre d'Antonio vers Schoofs, auteur d'une bonne finition (38e).