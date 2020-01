Transfer Deadline Day - Zulte Waregem recrute El Kababri d'Anderlecht

(Belga) Zulte Waregem a annoncé vendredi les arrivées de deux jeunes, l'arrière droit Hotman El Kababri en provenance d'Anderlecht et l'attaquant brésilien Gabriel Canela qui évoluait à Nova Iguacu.

El Kababri, 20 ans, avait été titularisé lors de la première rencontre de championnat, mais a perdu sa place. Il a signé un contrat pour un an et demi avec une option pour une année supplémentaire. Canela était en test depuis quelques semaines à Zulte Waregem. Il est prêté jusqu'au terme de la saison avec option d'achat par Nova Iguacu (D4 brésilienne). Zulte Waregem avait déjà recruté, durant ce mercato, l'attaquant Jelle Vossen et les ailiers Bassem Srarfi et Jean-Luc Dompé. (Belga)