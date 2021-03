Vu le contexte, toute information ou vidéo qui fait sourire est la bienvenue. C'est le cas de cette vidéo partagée sur TikTok par un habitant de Bruxelles. On y aperçoit deux agents de police en train de jouer au foot dans le quartier Anneessens en compagnie de trois jeunes. Au menu, petits ponts, gestes techniques et quelques passes. Le tout avec le sourire et dans le bonne humeur.

Des images qui ont cartonné, puisque la vidéo cumule déjà plus de 100.000 vues. Interrogé par Sudpresse, l'un de ces policiers n'a pas caché que ce moment lui avait fait beaucoup de bien. "On est tous les deux passionnés de foot. Après notre mission, quand on a vu ces enfants avec le ballon, on s’est joint à eux", raconte l'un d'entre eux.

Des petites images qui permettent de se détendre un petit peu au milieu d'une crise sanitaire qui épuise tout le monde.