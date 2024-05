Trois potentiels champions demeurent après la 9e journée de championnat

En tête avant la 9e et avant-dernière journée des Champions Playoffs, Anderlecht était la seule équipe en mesure de remporter le titre dès dimanche. La victoire de l'Union Saint-Gilloise au Cercle de Bruges (1-2) conjuguée à la défaite des Mauves contre le Club de Bruges (0-1) ont néanmoins précipité la chute du RSCA à la 3e place. Le Club est en pole position, mais les trois équipes peuvent encore rêver du trophée lors du dénouement, dimanche prochain à 18h30.

L'Union Saint-Gilloise a fait sa part du travail dimanche, en s'imposant au Cercle. Les Saint-Gillois sont désormais remontés à la 2e place avec 46 points. Anderlecht compte autant de points, mais a bénéficié de l'arrondi supérieur au moment de la division des points après la phase classique. Si les deux clubs remportent leur dernier match, la semaine prochaine, ce sera le côté jaune et bleu et Bruxelles qui jubilera en cas de défaite brugeoise.

Le Club domine cependant les débats et n'aura besoin que d'un petit point dans un derby "à domicile" qui s'annonce électrique face au Cercle de Bruges (4e, 36 points). Les Blauw en Zwart sont en mesure de conquérir leur 19e couronne et ont leur sort entre leurs mains. Une défaite ne les condamnerait pas nécessairement, puisqu'il faudrait qu'elle soit conjuguée à une victoire d'au moins l'un de leurs concurrents pour perdre le titre. Le Cercle ne se laissera pas faire, d'autant plus qu'il joue également une place en Coupe d'Europe.