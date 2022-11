Trois rencontres phares dimanche pour sceller la mi-championnat avant la Coupe du monde

(Belga) Le cap de la mi-championnat, en phase régulière, sera franchi dimanche à l'issue de la 17e journée de Jupiler Pro League. Trois rencontres phares vont pimenter la journée de dimanche.

Ce sera aussi la dernière journée du championnat de Belgique de football avant de laisser place à la Coupe du monde au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre. Le Racing Genk (43 points sur 48 possibles) pourrait voir son avance en tête du classement s'accroître. Les Limbourgeois, champions d'automne avec un dernier bilan de 15 matchs sans défaites, peuvent en tout cas tirer les marrons du feu. Affrontant Anderlecht à 18h30 dimanche, ils connaîtront en tous les cas l'issue du duel (à 13h30) entre le Club de Bruges, 4e avec 32 unités, mais qui reste sur un bilan de 4 sur 15, et l'Antwerp, 2e avec 34 points, ainsi que le résultat de l'Union (3e, 33pts) qui se rend au Standard (6e, 25pts) à 16h00. Anderlechtois et Liégeois comptent un match de moins après la rencontre arrêtée à Sclessin et qui doit trouver son épilogue sur tapis vert, a priori le 17 novembre devant les instances de l'Union belge. Le classement à mi-parcours sera connu après l'ultime rencontre dimanche soir (21h00) entre Courtrai (16e, 12pts) et La Gantoise (5e, 27pts). En ouverture vendredi (20h45), Oud Heverlee Louvain (9e, 22pts) accueille la lanterne rouge, Seraing (18e, 11pts). Samedi (20h45), Charleroi (12e, 19pts) voudra se donner un peu d'air face à Malines (13e, 18pts) après des duels déjà cruciaux dans la colonne de droite entre Westerlo (7e, 23pts) et Ostende (14e, 17pts), entre Saint-Trond (8e, 23pts) et le Cercle de Bruges (10e, 22pts), et entre Zulte Waregem (17e, 12pts) et Eupen (15e, 15pts). Le championnat de Belgique reprendra ensuite ses droits à partir du 23 décembre après la Coupe du monde.