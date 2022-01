Un ancien du Barça et de l'Ajax: le FC Bruges officialise son nouvel entraîneur

Le FC Bruges a trouvé le remplaçant de Philippe Clement, en partance pour l'AS Monaco. Les champions de Belgique ont signé le Néerlandais Alfred Schreuder.

Les Blauw en Zwart misent ainsi sur un coach d'expérience, il a été l'assistant de Ronald Koeman au FC Barcelone et de Erik Ten Hag à l'Ajax Amsterdam.

Selon Het Laatste Nieuws, le nouveau coach a signé un contrat "à durée indéterminée".

Il a auparavant travaillé au FC Twente pendant six ans, notamment comme entraîneur adjoint de Michel Preud'homme et également comme entraîneur-chef pendant une saison. En 2019-2020, Schreuder était entraîneur-chef à Hoffenheim, en Allemagne, où il était assistant quatre ans plus tôt sous Huub Stevens et Julian Nagelsmann. En raison d'un "manque d'ambition de la part du conseil d'administration", il a démissionné du club de Bundesliga - jusqu'à présent son seul poste d'entraîneur-chef dans l'une des ligues majeures, soulignent nos confrères de Het Laatste Nieuws.