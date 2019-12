Un ancien joueur du Standard "très lourdement" sanctionné pour avoir regardé le Clasico sur le banc de son équipe? (vidéo)

"Un comportement inadmissible": Antoine Kombouaré a fermement condamné, vendredi en conférence de presse, la désinvolture d'un de ses joueurs filmé en train de regarder un match sur son portable alors qu'il était remplaçant à l'occasion de la rencontre entre Lyon et Toulouse, mercredi en 1/8e de finale de la Coupe de la Ligue (1-4).



"Je suis très en colère. Il sera sanctionné. Lourdement. Très lourdement. Financièrement et ensuite il y a des mesures qui seront prises " a prévenu l'entraîneur toulousain sans dévoiler l'identité du fautif qui selon plusieurs sources pourrait être le milieu de terrain Matthieu Dossevi...promu capitaine par Kombouaré une semaine plus tôt après la blessure de l'habituel détenteur du brassard, Max-Alain Gradel.



C'est par le biais d'une vidéo publiée jeudi sur Twitter par un supporter lyonnais que cette affaire embarrassante a éclaté. On y voit un joueur assis sur le banc des remplaçants suivre sur son portable, posé à côté de lui, un match de football, certainement le "Classico" entre Barcelone et le Real de Madrid (0-0).



Alors que Toulouse est bon dernier de L1 et que ses supporters ont manifesté leur colère en s'en prenant à la direction du club lors de la huitième défaite consécutive en championnat, samedi dernier à domicile face à Reims, l'image du TFC "est a nouveau écornée et ce n'est pourtant pas le moment", a regretté une source proche du club jointe par l'AFP.



Samedi, le TFC se déplacera à Nice pour le compte de la 19e et dernière journée de l'année civile.