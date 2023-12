Un Anderlecht moins dominant partage face au Standard en championnat

Malgré l'absence de ses supporters, le Standard a arraché le partage 2-2 à Anderlecht lors de la 17e journée du championnat. Anders Dreyer a signé un doublé (21e, 65e) pour Anderlecht (35 points, 2e). Grâce à Hayao Kawabe (45e+1) et Wilfried Kanga (55e), les Rouches restent 9e (21 points).

Brian Riemer n'avait guère de raison de changer son équipe: Kasper Schmeichel a retrouvé sa place dans la cage et Ludwig Augustinsson au latéral gauche. Chez les Rouches, Carl Hoefkens a remis Arnaud Bodart dans le but et a préféré Moussa Djenepo à Cihan Canak.

D'emblée, Anderlecht a alerté Bodart par un tir du droit de Dolberg à côté du poteau (2e). Pas impressionnés, les Standardmen ont empêché les Mauves de construire à partir de l'arrière grâce à leur pressing. Plus enthousiastes que jeudi, les Rouches ont été surpris lorsque Verschaeren a servi Dreyer dans la foulée. L'assistant a levé le drapeau, mais le VAR a validé le 10e but du Danois (21e, 1-0). Malgré ce mauvais coup, le Standard est resté meilleur. Comme en Coupe, Kawabe a vu une frappe s'écraser sur le poteau (27e) mais sur un centre en retrait de Marlon Fossey, le Japonais a finalement égalisé (45e+1, 1-1).