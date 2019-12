Un choc Standard/La Gantoise au menu du Boxing Day, Anderlecht doit confirmer à Anvers

(Belga) Six rencontres, parmi lesquelles Club Bruges/Zulte Waregem et Standard/Ostende, de la 21e journée sont au menu du 'Boxing Day', jeudi, en Jupiler Pro League. Le lendemain, Charleroi/Ostende et Antwerp/Anderlecht concluront l'année 2019 du football belge.

Au lendemain des fêtes, la Jupiler Pro League proposera directement son plat de résistance: quatre rencontres sont en effet programmées dès 14h30, à savoir Genk/Eupen, Courtrai/Cercle Bruges, Mouscron/Malines et Waasland-Beveren/Saint-Trond. A 18h00, le Club Bruges tentera de terminer l'année 2019 en beauté contre Zulte-Waregem. Les Blauw-zwart (46 points) caracolent en tête de la D1A avec 8 points d'avance (et un match de moins) sur l'Antwerp (38). La Gantoise et Charleroi suivent avec 36 unités. Mais les Brugeois devront se méfier de Zulte Waregem, 6e avec 31 points, et donc en pleine lutte pour les playoffs avec Malines (31), Genk (28), Mouscron (27) et Anderlecht (26). Meilleure attaque (42 buts marqués) et meilleure défense (8 buts encaissés), Bruges sait aussi que son année 2020 commencera par trois déplacements, à Anderlecht (le 19 janvier), Courtrai (le 26) et Charleroi (le 29, en match d'alignement) et voudra capitaliser au maximum sur ce dernier match de championnat au stade Jan Breydel avant le 2 février et la réception de l'Antwerp. A 20h30, le Standard tentera de mettre fin à la spirale négative. Les 'Rouches' restent sur trois matchs sans victoire en championnat (deux partages et une défaite), couplées aux éliminations en Europa League et en Coupe de Belgique. Avec 35 points, les Liégeois, cinquièmes, sont toujours bien installés dans le top-6, mais ne peuvent plus commettre de faux-pas. Les Gantois sont aussi un peu dans le dur, avec un point sur six - même si celui-ci a été obtenu contre le Club - et la perte de la deuxième place au profit de l'Antwerp. Vendredi, à 18h00, Charleroi recevra Ostende. Invaincus depuis 10 rencontres (8 victoires et 2 partages), les 'Zèbres' entendent bien poursuivre leur série et rendre hommage à leur "joueur du siècle", Georget Bertoncello, décédé dimanche. Ostende (18 points) s'est donné un peu d'air dans la lutte pour le maintien, comptant désormais 7 points d'avance sur la lanterne rouge, le Cercle. A 20h30, le dernier match de l'année opposera l'Antwerp à Anderlecht. Les Mauve et Blanc doivent confirmer leur beau succès contre Genk. Le déplacement au Bosuil, face aux troupes expérimentées de Laszlo Boloni, constituera un sérieux test pour la jeunesse anderlechtoise. La Jupiler Pro League reprendra le 17 janvier 2020 avec Malines/Standard. (Belga)