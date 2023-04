Un choc wallon pour ouvrir une journée décisive

La 33e et avant-dernière journée de la saison régulière du championnat de Belgique de football s'ouvre vendredi (20h45) par le choc wallon entre le Standard et Charleroi. Cette journée pourrait livrer plusieurs verdicts, tant pour les playoffs que pour la relégation.

Le Standard (6e, 52 points) entend poursuivre sur la lancée de son succès 2-0 face au leader, Genk. Les hommes de Ronny Deila peuvent encore rêver des Champions' playoffs. Mais pour cela, ils devront s'imposer contre les Zèbres et attendre les résultats de La Gantoise (4e, 55 points), qui se déplace à Malines (13e, 36 points) dimanche (16h00), et du Club Bruges (5e, 55 points), qui se rend à Westerlo (7e, 49 points) samedi (20h45). Les Gantois valideront leur ticket pour les POI avec une victoire combinée à une défaite brugeoise et à un faux pas liégeois.

Charleroi (8e, 47 points) sait, après la décision de la CBAS, qu'il doit faire une croix sur les trois points qu'aurait pu lui rapporter le match contre Malines dans la course aux Europe playoffs.